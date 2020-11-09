Başkan Çöl temaslarına devam ediyor

Afyonkarahisar Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, ziyaret ve temaslarına ara vermeden devam ediyor.

Bu kapsamda Başkan Çöl’e ziyaretlerinde Sandıklı Kaymakamı Eflatun Can Tortop’da eşlik etti. Başkan Çöl ilk ziyaretini İl Jandarma Komutanı Albay Yılmaz Kırgel’e yaptı. Ardından Başkan Çöl ikinci olarak Sandıklı Bölge Trafik Denetleme İstasyonu ziyaret etti. Başkan Mustafa Çöl’e ziyaretinde Belediye Ak Parti Meclis Üyesi Avukat Hasan Vergili refakat ettiler. İstasyon Amiri Komiser Yardımcısı Onur Kaya’dan istasyonun çalışma sistemi, yapılan çalışmalar ve işleyiş hakkında bilgiler alan Başkan Mustafa Çöl, kendisine ve görev yapan personellere işlerinde başarılar dileklerinde bulundu.