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Başkan Çöl Sandıklı’da temaslarda bulundu

Afyonkarahisar Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, Sandıklı Belediyesi’nin üyesi olduğu Akdeniz Belediyeler Birliği’nin davetlisi olarak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) düzenlenen ‘İşbirliği-Kardeşlik Protokolü’ imza törenine katıldı.

AFYONKARAHİSAR 25.09.2021, 11:12
Başkan Çöl Sandıklı’da temaslarda bulundu

Afyonkarahisar Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, Sandıklı Belediyesi’nin üyesi olduğu Akdeniz Belediyeler Birliği’nin davetlisi olarak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) düzenlenen ‘İşbirliği-Kardeşlik Protokolü’ imza törenine katıldı.

Girne’de bir otelde yapılan imza törenine KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, video konferans aracılığıyla katıldı. Törende Saner, İçişleri Bakanı Kutlu Evren ve Türkiye Lefkoşe Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Akdeniz Belediyeler Birliği ve Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, KTBB Başkanı Mahmut Özçınar ile her iki belediyenin üye belediye başkanları hazır bulundu.

Akdeniz Belediyeler Birliği ve Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, çok anlamlı ve heyecan dolu bir çalışmayı başlattıkları için çok sevinçli olduklarını ifade ettiği imza töreninde, “Türkiye ile KKTC, çok farklı bir gönül bağıyla bir birine bağlı olan iki ülkedir. Aramızdaki ilişkilerin güçlenmesi noktasında yaptığımız her çalışmanın ne kadar anlamlı olduğunu çok iyi biliyorum” dedi.

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