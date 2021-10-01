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Başkan Çöl: “Ortak çalışmalarımız ilerleyen günlerde de sürecek”

Afyonkarahisar Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, Çalışma ve İş Kurumu ile yürüttükleri ortak çalışmaların ilerleyen günlerde de süreceğini belirtti.

AFYONKARAHİSAR 01.10.2021, 12:00
Başkan Çöl: “Ortak çalışmalarımız ilerleyen günlerde de sürecek”

Afyonkarahisar Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, Çalışma ve İş Kurumu ile yürüttükleri ortak çalışmaların ilerleyen günlerde de süreceğini belirtti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Afyonkarahisar Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Ahmet Karakaya, Başkan Çöl’ü makamında ziyaret ederek işlerinde kolaylıklar dileklerinde bulundu. Sıcak ve samimi bir ortamda gerçekleştirilen ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Çöl, Karakaya’ya nazik ziyaretleri için teşekkür ederek Afyonkarahisar’da gerçekleştirdiği başarılı çalışmaların devam etmesi temennisinde bulundu.

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