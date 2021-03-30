Başkan Çöl: “Okullarda korona virüsle mücadelede her türlü desteği vereceğiz”

Afyonkarahisar Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, ilçede korona virüs (Kovit-19) mücadele kapsamında okullara ve eğitim camiasına her türlü desteği vermeye hazır olduklarını ifade etti.

Sandıklı İlçe Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Bozkurt ve İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Fatih Akçil, Başkan Mustafa Çöl’ü makamında ziyaret ederek karşılıklı fikir alış verişinde bulundular.

Ziyarette konuşan Başkan Çöl, belediyenin eğitim alanında yapılan çalışmaları değerlendirirken, pandemi döneminde okullarda bulunan öğrencilere en sağlıklı şekilde eğitim ile öğretim hayatlarına devam edebilmeleri için gereken desteği vermeye hazır olduklarını kaydetti.

Başkan Mustafa Çöl’ün Sandıklı’da yapılacak olan eğitim faaliyetlerinin kalitesine etki edeceğine inancının tam olduğunun altını çizen Akçil, yeni göreve başlayan İlçe Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Bozkurt’a başarılar dileklerinde bulundu.