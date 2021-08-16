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Başkan Çöl, Kur’an kurslarında eğitim gören çocukları unutmadı

Afyonkarahisar Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, ilçedeki camilerde düzenlenen ‘Yaz Kuran Kursları’nda eğitim gören çocukları ziyaret ederek kendilerine dondurma ikram etti.

AFYONKARAHİSAR 16.08.2021, 12:13
Başkan Çöl, Kur’an kurslarında eğitim gören çocukları unutmadı

Afyonkarahisar Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, ilçedeki camilerde düzenlenen ‘Yaz Kuran Kursları’nda eğitim gören çocukları ziyaret ederek kendilerine dondurma ikram etti.

Yaz Kuran Kursları’nda çocuklar ile sohbet eden Başkan Çöl, Kur’an-ı Kerim öğrenen çocukları tebrik ederek, görevli hocalara kolaylıklar diledi. Kurslarda eğitim gören minikler ise Başkan Çöl’ün kendilerini ziyaret etmelerinden duydukları memnuniyeti ifade ederek, kendilerine yaptığı dondurma ikramından dolayı ise teşekkür ettiler.
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