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Başkan Çöl İtfaiye Haftası’nı kutladı

Afyonkarahisar Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, 25 Eylül-01 Ekim tarihleri arasında kutlanan ‘İtfaiye Haftası’ münasebetiyle bir kutlama mesajı yayınladı.

AFYONKARAHİSAR 27.09.2021, 14:24
Başkan Çöl İtfaiye Haftası’nı kutladı

Afyonkarahisar Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, 25 Eylül-01 Ekim tarihleri arasında kutlanan ‘İtfaiye Haftası’ münasebetiyle bir kutlama mesajı yayınladı.

İtfaiye çalışanlarının karşılaştıkları olaylar karışışında göstermiş oldukları gayretin her türlü takdirin üstünde olduğunu belirten Başkan Mustafa Çöl mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Sandıklı Belediyesi İtfaiye teşkilatımızın tüm personeli kendi canını hiçe sayarak, mesai mefhumu gözetmeksizin, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini korumak adına, gece gündüz çalışmaktadır. Tabi bu çalışma sadece yangınla sınırlı değil. Bunun yanında doğal afetlerde, kazalarda ve arama kurtarma çalışmalarında, her zaman en önde olan yine İtfaiye personelimizdir. İlk itfaiye birimi olan Dergâh-ı Ali Tulumbacı Ocağı’nın kurulmasıyla başlayan süreç, 25 Eylül 1923 tarihi itibariyle belediye hizmeti kabul edilmiş ve modern itfaiye teşkilatı oluşturulmuştur. 307 yılda çağa ve teknolojiye ayak uydurarak gelişen ve büyüyen İtfaiye Teşkilatı tüm yurdumuzda vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini ön planda tutarak hizmet vermektedir. Bunu gerçekleştirirken halkımızın canını ve malını korumaya çalışan itfaiyecilerimiz, kendi canlarını hiçe saymaktadırlar.

Ben bu vesileyle halkımız için, gece gündüz demeden, 24 saat boyunca her koşulda ve her afet anında görevi başında olan tüm İtfaiye çalışanlarını kutluyor, görevlerinde başarılar diliyorum.”

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