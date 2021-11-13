Başkan Çöl iş yeri açılışına katıldı

Afyonkarahisar Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, ilçedeki bir alışveriş merkezinin açılışına katıldı.

Başkan Çöl, İbrahim Akbulut tarafından Ece Mahallesi Mimar Sinan Caddesine üzerinde açılan alışveriş merkezinin açılışına katıldı. Açılışta konuşan Başkan Çöl, Akbulut’un atıldığı ticarette başarılar dileyerek, hayırlı kazançlar sağlamasını temenni etti. Açılış Başkan Çöl ve iş yeri sahibinin açılış kurdelesini kesmesi ile sona erdi.