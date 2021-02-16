Başkan Çöl: "Huzur ve asayişin sağlanması için her türlü desteğe hazırız"

Afyonkarahisar Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, ilçede huzur ve asayişin daha fazla sağlanması noktasında belediye olarak güvenlik güçlerine her türlü desteği vermeye hazır olduklarını ifade etti.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürü Ali Temiz, Başkan Çöl’ü makamında ziyaret etti. Sıcak ve samimi bir ortamda gerçekleştirilen ziyarette konuşan Başkan Çöl, Temiz’e ziyaretinden dolayı teşekkür ederek ilçede huzur ve asayişin sağlanması hususunda belediye olarak her türlü desteğe hazır olduklarını dile getirdi.

Temiz ise Başkan Çöl’e çalışmalarında başarılar diledi, ziyaret çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.