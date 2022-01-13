Başkan Çöl, gazeteci ve muhtarlarla bir araya geldi

Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, ilçede görev yapan mahalle muhtarları ve basın temsilcileriyle bir araya gelerek gündemi değerlendirdi.

Sandıklı Hüdai Kaplıcaları’nda bulunan bir kafede muhtarlar ve basın mensuplarıyla öğle yemeği organizasyonunda bir araya gelen Başkan Mustafa Çöl, planlanan projeler hakkında bilgiler verdi. Yerel yönetimler ile vatandaşlar arasında köprü görevi kuran muhtarlarla faydalı bir toplantı gerçekleştiren Başkan Çöl, çalışmalarında muhtarlara kolaylıklar diledi. İlçedeki gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutlayan Başkan Mustafa Çöl, yerel ve ulusal basında çalışan muhabirlere teşekkür etti.