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Başkan Çöl: “Eğitime destek olmaya devam edeceğiz”

AFYONKARAHİSAR SANDIKLI BELEDİYE BAŞKANI MUSTAFA ÇÖL HER DAİM EĞİTİME DESTEK OLACAKLARINI İFADE ETTİ.

AFYONKARAHİSAR 27.10.2020, 16:05
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Başkan Çöl: “Eğitime destek olmaya devam edeceğiz”

Afyonkarahisar Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl her daim eğitime destek olacaklarını ifade etti.

Başkan Çöl ve beraberindeki heyet 75. Yıl İlkokulu’na bir hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak, müdürlük görevine yeni getirilen Mehmet Yılmaz’a hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

Yılmaz, Belediye Başkanı Mustafa Çöl ve beraberindeki heyete bu nazik ziyaretleri için duydukları memnuniyeti ifade ederek, şimdiye kadar kendilerine yapmış olduğu yardım ve desteklerden dolayı teşekkür ettiler.

Başkan Çöl ise her daim eğitimin yanında olmaya devam edeceklerini ayrıca eğitimcilere de destek olacaklarını dile getirdi.

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