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Başkan Çöl 400 öğrenciyi kitap fuarına yolladı

Afyonkarahisar Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl ilçedeki yaklaşık 40 öğrenciyi bu yıl 3. kez kapılarını açan Afyonkarahisar Kitap Fuarı’na yolladı.

AFYONKARAHİSAR 06.10.2021, 12:28
Başkan Çöl 400 öğrenciyi kitap fuarına yolladı

Afyonkarahisar Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl ilçedeki yaklaşık 40 öğrenciyi bu yıl 3. kez kapılarını açan Afyonkarahisar Kitap Fuarı’na yolladı.

‘Tarihin dokusunda kitabın kokusunda’ sloganıyla bu yıl 3’üncüsü düzenlenen Afyonkarahisar Kitap Fuarı, çok sayıda yazarın söyleşi ve imza etkinliklere ev sahipliği yaptı. Yaklaşık 400 öğrenciyi 10 araçla belirli aralıklarla fuar alanına götürüldüğünü belirten Başkan Çöl, “Afyonkarahisarımız’ın sosyal ve kültürel yaşamına çok önemli katkılar sunan kitap fuarı ilimize hayırlı olsun. İlçemizdeki öğrenci kardeşlerimizi Kitap Fuarı’na göndererek bu alandaki gelişmeleri yakından takip etmelerini, kültürel farkındalıkları görerek yaşamalarını istedik. Artık ilimizde geleneksel hale gelen bu fuarın oluşmasında emeği geçen başta Valimiz Gökmen Çiçek ve Belediye Başkanı Mehmet Zeybek olmak üzere tüm herkese teşekkür ediyorum” dedi.

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