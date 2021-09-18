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Balık ölümlerinin artmaya başladığı Akarçay’da temizlik çalışması başlatıldı

Afyonkarahisar’ın en önemli yeşil alanlarından birisi olan ancak son günlerde oksijen seviyesinin yetersizliğine bağlı olarak balık ölümlerinin artmaya başladığı Akarçay’da, Devlet Su İşleri (DSİ) iş makineleri ile temizlik çalışması başlatıldı.

AFYONKARAHİSAR 18.09.2021, 11:09
Balık ölümlerinin artmaya başladığı Akarçay’da temizlik çalışması başlatıldı

Afyonkarahisar’ın en önemli yeşil alanlarından birisi olan ancak son günlerde oksijen seviyesinin yetersizliğine bağlı olarak balık ölümlerinin artmaya başladığı Akarçay’da, Devlet Su İşleri (DSİ) iş makineleri ile temizlik çalışması başlatıldı.

DSİ’den yapılan açıklamada, son günlerde balık ölümlerinin yaşanması ve kötü kokuların yayılması nedeniyle Akarçayın temizlenmesi için DSİ 18. Bölge Müdürlüğü tarafından ortak çalışma başlatıldı. Olası sel ihtimalini azaltan ve kente farklı bir değer katan Akarçay’da, kuraklık nedeniyle su sirkülasyonunun azalmasına bağlı olarak kirlilik oluşması nedeniyle Akarçay’ın temizlenmesi için çalışmalar büyük bir titizlikle devam ediyor. Yapılan temizlik çalışmasının bir hafta gibi kısa bir sürede tamamlanmasının beklendiği ifade edildi.

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