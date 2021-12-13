Bakır kablo çalan 7 kişiden 4’ü tutuklandı

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde inşaat ve iş yerinden bakır kablo çaldıkları gerekçesi ile gözaltına alınan 7 kişiden 4’ü tutuklanırken, 3’ü ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Olay, Sandıklı ilçesi Çakır Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, mahalledeki bir inşaattan bakır kablo çalındığı ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri inceleme başlattı. Yapılan çalışmada S.C., isimli şahsın olayın şüphelisi olduğu tespit edildi. Ekipler ardından S.C.’yi gözaltına alırken, şahsın yapılan üst aramasında ise uyuşturucu içiminde kullanılan aparat ele geçirildi.

Bölgede meydana bir başka iş yerinden bakır kablo çalınması olayıyla ilgili olarak ise polis M.A., M.T., T.K., A.L.Ö., S.E., E.A. isimli şahıslar suçüstü yakalayarak gözaltına aldı. İşlemleri tamamlanan şahıslar ardından polis tarafından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şahıslardan S.C., M.T., S.E. ve E.A., tutuklanırken, M.A., T.K., A.L.Ö., isimli şahıslar ise mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.