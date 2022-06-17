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Bakan Ersoy, Afyonkarahisar’da

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un çeşitli temaslarda bulunmak üzere Afyonkarahisar’a geldi.

AFYONKARAHİSAR 17.06.2022, 10:38
Bakan Ersoy, Afyonkarahisar’da

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un çeşitli temaslarda bulunmak üzere Afyonkarahisar’a geldi.

Bakan Ersoy sabah saatlerinde geldiği kente ilk ziyaretini Vali Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı’na yaptı. Ziyarette Bakan Ersoy’u Vali Yiğitbaşı ve protokol üyeleri karşıladı. Ziyaret basına kapalı olarak gerçekleştirildi.

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