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Bakan Ersoy, Afyonkarahisar’a geliyor

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un çeşitli temaslarda bulunmak üzere yarın Afyonkarahisar’a geleceği belirtildi.

AFYONKARAHİSAR 16.06.2022, 14:57
Bakan Ersoy, Afyonkarahisar’a geliyor

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un çeşitli temaslarda bulunmak üzere yarın Afyonkarahisar’a geleceği belirtildi.

Bakan Ersoy’un sabah saatlerinde kente geleceği ve ilk olarak Vali Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı’nı ziyaret edeceği kaydedildi. Ardından inşaat çalışmaları devam eden Afyonkarahisar Müzesi’nde incelemelerde bulunacağı sonrasında ise Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü eğitim semineri kapanış programına katılacağı öğrenildi.

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