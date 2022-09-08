Bahçesine kenevir eken şahıs jandarma operasyonuyla yakalandı

Afyonkarahisar’da evinin bahçesine kenevir eken bir şahıs jandarmanın operasyonuyla yakalandı. Bahçede yapılan aramada ise 875 gr kubar esrar ile ekili vaziyette kenevir ele geçirildi.

Olay, Şuhut ilçesi Karlık köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede yasadışı kenevir ekimi yapıldığı bilgisini alan jandarma ekipleri harekete geçti. Bölgede inceleme yapan ekipler Y.B., isimli şahsın evine baskın düzenledi. Baskında yapılan aramada 875 gr kubar esrar ile ekili vaziyette 37 kenevir bitkisi, 51 gram kenevir tohumu, hassas terazi, 3 adet ruhsatsız tüfek ve bir adet pala bıçak ele geçirildi. Olayın ardından gözaltına alınan Y.B., isimli şahıs jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.