banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Fransa'dan Google'a 500 milyon euro ceza!
Fransa'dan Google'a 500 milyon euro ceza!
Volkan Demirel Fenerbahçe'den ayrıldı!
Volkan Demirel Fenerbahçe'den ayrıldı!
Bilim Kurulu bayram öncesinde toplanıyor!
Bilim Kurulu bayram öncesinde toplanıyor!
İbrahim Eren’den TRT’ye veda mesajı
İbrahim Eren’den TRT’ye veda mesajı

Bahçesindeki otları yakmak isterken canından oldu

Afyonkarahisar’da, bahçesinde bulunan yabani otları yakmak isterken yayılan alevleri söndürmeye çalışan bir kişi hayatını kaybetti, kendisine yardım eden eşi de yaralandı.

AFYONKARAHİSAR 14.07.2021, 13:18
Bahçesindeki otları yakmak isterken canından oldu
banner502

Afyonkarahisar’da, bahçesinde bulunan yabani otları yakmak isterken yayılan alevleri söndürmeye çalışan bir kişi hayatını kaybetti, kendisine yardım eden eşi de yaralandı.

Olay, Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesine bağlı Ürgüt köyünde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Hüseyin Öksüz, (88) sabah saatlerinde bahçesinde bulunan yabani otları yakmak isterken, ateşin büyümesi sonucu yandaki arpa tarlası bir anda alev aldı. Eşi ile birlikte kendi imkânları ile arpa tarlasında söndürmeyi başaramayan Öksüz, bir anda alevlerin arasında kaldı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. 112 ekipleri de Hüseyin Öksüz’ün hayatını kaybettiğini belirlerken, olayda ağır yaralanan Hüseyin Öksüz’ün eşi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Öte yandan olaya şahit olan vatandaşlar da yangın söndürmek için çaba sarf ettiklerini ancak kontrol altına alamadıklarını ifade etti.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.
Yorumlar (0)
28°
parçalı az bulutlu
banner501