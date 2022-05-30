Bahar Kalkanı Harekatı’na destek için UMKE gönüllüleri yola çıktı

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yürütülmekte olan Bahar Kalkanı Harekatı’nda acil sağlık hizmeti sunmak üzere Afyonkarahisar’dan beş UMKE gönüllüsü, UMKE aracı ile bölgeye sevk edildi.

Afyonkarahisar Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanlığı tarafından görevlendirmesi yapılan beş gönüllü UMKE personeli, 1-15 Haziran 2022 tarihleri arasında, Hatay’a yakın sınır bölgesinde kurulacak sahra hastanelerinde, 24 saat acil sağlık hizmetleri sunmak üzere bölgede bulunacak.

Ekip yola çıkmadan önce İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Mehmet Pala tarafından misafir edildi. Sağlık Hizmetleri Başkanı Pala; UMKE gönüllüsü ekiplerin daha önce Muğla yangını, Elazığ depremi gibi doğal afetlerde başarılı bir şekilde görev yaptıkları gibi burada da güzel hizmetler yapacaklarına inandığını belirtti. Kendilerine bazı tavsiyelerde bulunarak yardımcıları Opr. Dr. Sedat Yunusoğlu ve Dr. Hakan Güdücü ile birlikte ekibi uğurladı.