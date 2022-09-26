Aydınlatma direğine çarpan Tofaş ikiye bölündü

Afyonkarahisar’da kontrolden çıkarak aydınlatma direğine çarpan Tofaş marka otomobil adeta ortak iyi bölündü.

Kaza, Bolvadin - Emirdağ karayolu üzerinden meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, T.K., yönetimindeki 03 HL 872 plakalı otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç yol ortasındaki refüje çıkıp ardından aydınlatma direğine çarparak durabildi. Ortadan ikiye bölünen Tofaş marka otomobilin sürücüsü kazada yaralanırken, sonrasında olay yerine gelen ambulans ile devlet hastanesine kaldırıldı.

Kazanın ardından inceleme başlatıldı.