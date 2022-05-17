Aydın’dan gelen 40 genç Afyonkarahisar’ı gezdi

Aydın’dan Afyonakrahisar’a gelen 40 üniversite öğrencisi tarihi mekanları gezerek bir dizi ziyarette bulundu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Eğitim Araştırma ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü tarafından gençlerin tarihi, kültürel mirası tanımaları; gönüllülük bilincini arttırıcı ve özendirici faaliyetlerde bulunmaları amacıyla düzenlenen “Anadoluyuz Biz” projesi Aydın-Afyon programı gerçekleşti. Düzenlenen projeyle Aydın’dan Afyonkarahisar’a gelen Adnan Menderes Üniversitesi öğrencileri; Afyonkarahisar Valiliğini, Şuhut Kaymakamlığını, Şuhut Gençlik Merkezini, Sandıklı Gençlik Merkezini, Şuhut Keşkek Evi’ni, Frig Vadisini, Kocatepe’yi ve Afyonkarahisar’da bulunan şehitlikleri ziyaret etti.