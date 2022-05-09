Ayazini’de Oğuzhan Koç rüzgarı

Afyonkarahisar’da Büyük Taarruzun 100. yılı etkinlikleri çerçevesinde turizme kazandırılan tarihi Frig Vadisi’nde Oğuzhan Koç konseri düzenlendi. Binlerce kişinin katıldığı konserde coşku dolu anlar yaşandı.

Afyonkarahisar’da Büyük Taarruzun 100. Yılı etkinlikleri başladı. Bu çerçevede Afyonkarahisar Valiliği tarafından hafta sonu Ayazini’de konser düzenlendi. Konser için Afyonkarahisar şehir merkezinden ücretsiz ulaşım sağlandı. Tüm Afyonkarahisarlıların ilgi gösterdiği konserde Oğuzhan Koç, sevilen müziklerini seslendirdi. Vatandaşlar da vakit zaman müziklere eşlik edip telefonlarının ışıkları ile konser alanında renkli manzaralar oluşturdu.

Konsere Vali Gökmen Çiçek eşi Sümeyra Çiçek ile katılırken vali yardımcıları Mehmet Boztepe ve Mehmet Keklik, İhsaniye Kaymakamı Doğukan Koyuncu ve yediden yetmişe binlerce kişi katıldı.