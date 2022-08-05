Av sezonu 20 Ağustos ta açılacak

Doğa Koruma ve Milli Parklar Afyonkarahisar 5. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 2022-2023 av sezonunun 20 Ağustos ta başlayacağı belirtildi.

Konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, av sezonunun 20 Ağustosta bıldırcın, karga, karabatak saksağan, yaban domuzu ve çakal domuzu ile başlayacağı kaydedildi. Açıklamada, “Alınan karar uyarınca Çarşamba, cumartesi ve pazar günleri ile birlikte resmi ve idari tatillerde av yapılacak. Yaban domuzu avı ilave olarak salı günleri de yapılacak. Avcıların avlanma hakkını elde edebilmeleri için ‘Avcılık belgesi’ almaları ve belirlenen avlanma izin ücretini il şube müdürlüklerinin döner sermaye işletmesine ait hesaplarına yatırmaları gerekmektedir” ifadelerine yer verildi.