ATSO’dan deprem bölgesine 6 milyon 500 bin TL’lik yardım

Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Serteser, 6 Şubat’tan bu yana afet bölgesine Afyonkarahisar Ticaret Borsasının da destekleri ile 6 milyon 586 bin 251 TL karşılığı olan ürün yardımı ve harcama yaptıklarını ifade etti.

ATSO şubat ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan Başkan Serteser, afet bölgesi için yapılan yardımlardan bahsetti. Konuşmasında asrın felaketinde ölenlere başsağlığı dileyerek başlan Başkan Serteser, “Bize iletilen talepler doğrultusunda ihtiyaç malzemelerini toplayarak deprem bölgesine gönderdik. Üyelerimiz, hayır için birbiriyle yarıştı. Bu takdire şayan tutum, gerçekten uzun yıllar aklımızdan çıkmayacak. Sosyal medya mecralarımız, kısa mesaj sistemimiz ve internet sitemizden yaptığımız duyurular neticesinde 6 Şubat 2023 tarihinden bu yana odamız, Afyonkarahisar Ticaret Borsamız ve üyelerimiz ile birlikte 16 tır ihtiyaç malzemesini toplayarak deprem bölgesine gönderdik. Bundan başka, akaryakıtını karşıladığımız ve izin süreçlerini hızlandırdığımız 7 tır ile konteynır ve ihtiyaç malzemesinin yine deprem bölgesine gönderilmesini sağladık. Bu süreçte Odamız bütçesinden kamp sobası, soba borusu, konserve, bisküvi, mont, bot, tır yakıtları ve taşıma bedellerinin yanı sıra ilimizde misafir ettiğimiz depremzede vatandaşlarımız için hijyenik ürünler tedarik edildi ve 1 milyon 243 bin ücretleri ödendi. Toplama baktığımızda, odamız ve Afyonkarahisar Ticaret Borsası olarak 6 Şubat’tan bu yana 6 milyon 586 bin 251 TL karşılığı ürün yardımı ve harcama yapmış olduk” dedi.