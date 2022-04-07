Atla gezen imam tarafından bulunan yaralı şahin tedavi altına alındı

Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçesine bağlı Döğer beldesinde arkadaşı ile gezintiye çıkan imam tarafından kanadı kırık halde yaralı bulunan şahin tedavi altına alındı.

Döğer beldesinde imam olarak görev yapan Mustafa Bilim arkadaşı ile Frig Vadisi’nde atla gezinti yaparken yerde yaralı bir kuşun olduğunu fark etti. Kuşu koruma altına alan Bilim, daha sonra 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye Doğa Koruma ve Milli Parklar Afyonkarahisar 5. Bölge Müdürlüğüne (DKMP) bağlı ekipler sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler yaralı haldeki kuşun kanadı kırıldığı için uçamayan şahin olduğunu belirledi. Ekipler kuşu tedavi edilmek üzere Bilim’den teslim aldı.

Olayın ardından açıklamalarda bulunan Bilim, “Şahinin bir kanadının kırık olduğunu ve yerde çırpındığını fark etti orada ölüme terk edemezdik bizde hemen oradan alarak DKMP ekiplerini aradık görevli arkadaşlar geldi teslim ettik, inşallah sağlığına kavuşur” dedi.