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Atakan Üner, Afyonspor’da
TFF 2. Lig ekiplerinden Afyonspor, Beşiktaş’ta top koşturan forvet oyuncusu Atakan Üner’i kiralık olarak renklerine bağladı.
AFYONKARAHİSAR 01.09.2022, 11:05
TFF 2. Lig ekiplerinden Afyonspor, Beşiktaş’ta top koşturan forvet oyuncusu Atakan Üner’i kiralık olarak renklerine bağladı.
İmza töreni Afyonspor Kulüp binasında gerçekleştirildi. Mor beyazlı ekip, Beşiktaş’tan 23 yaşındaki kanat forvet oyuncusu Atakan Üner ile 1 yıllık kiralık olarak sözleşme imzaladı. İmzayı atan Üner’in önümüzdeki günlerde takımla çalışmaya başlaması bekleniyor.
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|3
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|1
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|1
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|1
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|0
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|15
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|13
|3. Tottenham
|5
|11
|4. Brighton
|5
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|5
|3
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|4
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|3
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|3
|7
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|7
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|7
|6. Atletico Madrid
|3
|6
|7. Osasuna
|3
|6
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|6
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|3
|4
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|1
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|1
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|1
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|3
|0
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