Ata çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Afyonkarahisar’da ata çarpan otomobilde yaralanan 4 kişiden biri olan aracın şoförü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, Afyonkarahisar-Antalya Karayolu 75’inci kilometresi Sandıklı ilçesi Kırkpınar kümeleri yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Osman S., yönetiminde ki 20 RE 169 plakalı otomobil aniden yola çıkan başıboş ata çarptı. Çarpmanın etkisi ile at yaklaşık 2 metre yükselikyeki menfezden aşağı düşerek telef oldu. Kaza sonrası otomobil hurdaya dönerken olayda, sürücü Osman S., ile birlikte otomobil içersin de yolcu olarak bulunan Mustafa K., Ahmet Ş. ve Orhan K., yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulans ile Sandıklı Devlet Hastanesine Kaldırıldı. Yaralılardan şoför Osman S., yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayın ardından soruşturma başlatıldığı bildirildi.