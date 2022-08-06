Armoni Mızıkası Komutanlığı, Afyonkarahisar’da konser verecek

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Armoni Mızıkası Komutanlığı, Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesinin 100. yılı etkinlikleri çerçevesinde Afyonkarahisar’da konser verecek.

Afyonkarahisar Valiliğinin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Türkiye’nin en eski ve en köklü çok sesli müzik Kurumu Armoni Mızıkası Komutanlığı, Büyük Taarruz Zaferi’nin 100. yılı etkinliklerinde muhteşem bir konserle Afyonkarahisarlılarla buluşuyor” ifadelerine yer verildi.

Öte yandan, konserin 16 Ağustos Salı günü Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Kongre Salonunda yapılacağı kaydedildi.