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Araraçlarda ruhsatsız tüfek ve uyuşturucu bulunduran 5 kişi gözaltına alındı

AFYONKARAHİSAR’DA EMNİYET EKİPLERİNİN YAPTIĞI YOL UYGULAMALARINDA RUHSATSIZ AV TÜFEĞİ İLE ESRAR MADDESİ ELE GEÇİRİLİRKEN 5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI.

AFYONKARAHİSAR 16.09.2020, 17:52
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Araraçlarda ruhsatsız tüfek ve uyuşturucu bulunduran 5 kişi gözaltına alındı

Afyonkarahisar’da polis ekipleri tarafından yapılan yol uygulamalarında ruhsatsız av tüfeği ile esrar ele geçirilirken 5 kişi gözaltına alındı.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü motosikletli polis timlerinin Gümüşkent mevkisi Çavdarlı yol ayrımı ile Kızılırmak ve Yeşilırmak caddelerinde yaptığı uygulamada, şüphe üzerine durdurulan 4 araçta, ruhsatsız tabanca ve av tüfeği ile 15,7 gram esrar ele geçirildi. Polis ekipleri, araçlardaki K.K, T.H, H.Ç, M.E. ve N.G.’yi gözaltına aldı.

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