Aranan şahıslar polis tarafından yakalandı

Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda aranması olan 2 şahıs yakalandı.

Dinar İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Çalışmada hakkında ‘kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak yada uyuşturucu uyarıcı madde kullanmak’ suçundan 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.B. ve ‘parada sahtecilik’ suçundan 280 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.B., isimli şahıslar yakalanarak ceza evine teslim edildi.