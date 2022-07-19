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Aracında farklı türlerde uyuşturucu maddelerle yakalandı

Afyonkarahisar’da motosikletli polis timleri tarafından durdurulan bir araçta yapılan aramada değişik türlerden uyuşturucu maddeler ele geçirilen 1 kişi gözaltına alındı.

AFYONKARAHİSAR 19.07.2022, 15:37
Aracında farklı türlerde uyuşturucu maddelerle yakalandı

Afyonkarahisar’da motosikletli polis timleri tarafından durdurulan bir araçta yapılan aramada değişik türlerden uyuşturucu maddeler ele geçirilen 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı motosikletli polis timleri tarafından Fatih mahallesinde denetim yapıldı. Denetimlerde şüphe üzerine bir aracı durduran polis ekipleri yaptıkları aramada 81.89 gr kök Hint keneviri, 6.48 gram toz esrar ve 2.38 gram metanfetamin ele geçirildi. Olayın ardından araçta bulunan İ.Z., isimli şahıs gözaltına alındı.

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