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Anıl Atağ sözleşmesini 2 yıl daha uzattı

Afyonspor’un uzun yıllardır kalesini koruyan Anıl Atağ sözleşmesini 2 yıl daha uzattı.

AFYONKARAHİSAR 02.08.2022, 13:13
Anıl Atağ sözleşmesini 2 yıl daha uzattı

Afyonspor’un uzun yıllardır kalesini koruyan Anıl Atağ sözleşmesini 2 yıl daha uzattı.

Mor beyazlı ekibin başarılı file bekçisi Anıl Atağ kendisini 2 yıl daha Afyonspor’a bağlayan sözleşmeye imza attı. Kulüp binasından gerçekleştirilen imza töreninin ardından kulüp yönetimi fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı. Anıl Atağ’ın sözleşmesini uzatması ise özellikle taraftarlar tarafından taktirle karşılandı.

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