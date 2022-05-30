banner528

banner550

banner549

banner547

Son Dakika
Sivasspor, üst üste 3. kez Avrupa kupalarına katılacak
Sivasspor, üst üste 3. kez Avrupa kupalarına katılacak
Halkbank’tan Teknokent Destek Paketi
Halkbank’tan Teknokent Destek Paketi
Bugün hava nasıl olacak? 30 Mayıs 2022
Bugün hava nasıl olacak? 30 Mayıs 2022
Pençe-Kilit Operasyonu'nda 1 asker şehit oldu
Pençe-Kilit Operasyonu'nda 1 asker şehit oldu

Aniden bastıran sağanak ve dolu yağışı vatandaşa zor anlar yaşattı

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde aniden başlayan sağanak yağmur ve dolu yağışı vatandaşlara zor anlar yaşattı.

AFYONKARAHİSAR 30.05.2022, 10:42
Aniden bastıran sağanak ve dolu yağışı vatandaşa zor anlar yaşattı

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde aniden başlayan sağanak yağmur ve dolu yağışı vatandaşlara zor anlar yaşattı.

İlçede aniden başlayan sağanak yağış sonrasında doluya dönerken, yağışa hazırlıksız yakalanıp sokakta olanlar ise zor anlar yaşadı. Yağıştan kaçan vatandaşlar buldukları dükkan tenteneleri ve balkon altlarına sığınarak ıslanmaktan korundu. Yağışla birlikte bir çok dükkan önünde de su birikintileri oluşurken, esnaf ellerine geçirdiği fırçalarla suların iş yerlerine girmemesi için yoğun çaba gösterdi.

Yorumlar (0)
24°
açık