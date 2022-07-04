AnadoluyuzBİZ Gençleri Bolu’dan Afyonkarahisar’a geldi

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilen “AnadoluyuzBİZ” projesi çerçevesinde Bolu’dan Afyonkarahisar’a gelen 31 öğrenci; Ulu Cami, Mevlevi Cami, Karahisar Kalesi, Kano tesisi ve birçok tarihi ve kültürel yeri ziyaret etti.

Gençlik ve Spor Bakanlığı koordinesinde 4 gün boyunca süren projede öğrenciler çeşitli faaliyetlerde bulunup, Afyonkarahisar’daki tarihi ve kültürel yerleri gezme imkanı buldu. Gezi ve farklı etkinliklere Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personelleri, gençlik liderleri de eşlik etti. Dört gün boyunca Safiye Sultan Kız Öğrenci Yurdu’nda konaklayan 31 genç; Sinanpaşa Kadın Kültür Evi, Sinanpaşa Kaymakamlığı, Çiğiltepe Şehitliği, Büyük Taarruz Şehitliği, İstiklal Müzesi, Karahisar Gençlik Merkezi, Ayazini, hayvan barınağı, Emre Gölü, Yumurta Müzesi, Avdalaz Kalesi, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği, Şuhut Gençlik Merkezi, Büyük Taarruz Karargahı Atatürk Evi, Şuhut Şehit ve Gaziler Hatıra Merkezi, Kocatepe, Yüzbaşı Agah Efendi Şehitliği, Ulu Cami, Mevlevi Cami ve Kano Merkezini gezdi.

Öğrenciler ziyaretler esnasında bazı yerlerde çevre temizliği de yaptı. Ardndan Şuhut Gençlik Merkezi’nde kuş yemliği yapan gençler, Şuhut Hisar Tepesi’nde bulunan ağaçlara kuş yemliklerini astı.

Afyonkarahisar’ı karış karış gezen gençler gün sonunda ise Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün müzik sorumlusu Ömer Okumuş ve ekibinin müzik dinletisine katıldı. Birbirinden farklı ezgi ve türkülerin icra edildiği dinletiye öğrenciler de eşlik ederek doyasıya eğlendi.