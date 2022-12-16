Anadolu Mektebi Mevlana’yı anlatmak için Afyonkarahisar’da

Afyonkarahisar’da düzenlenen “Horasan’dan Anadolu’ya, Anadolu’dan Dünyaya Mevlana” konulu panelde bir araya gelen ‘Anadolu Mektebi’ öğrencileri Mevlana Celaleddin-i Rumi’yi anlattı.

Panel Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu’nda gerçekleşti. Panelin açılış konuşmasını İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetci yaparak, “Anadolu Mektebi Öğrencileri projesi, kendini tanımak ama aynı zamanda evrensel dünyayla da iletişimini sağlamak ve güçlendirmek adına yapılan bir proje. İnşallah Afyon’daki 18 okulumuz değil, 853 okulumuzla da bu gönüllü projeye destek veririz. Değerli öğretmen arkadaşlarımın da fikirlerini dinleyeceğiz. İlimizde bu proje sayesinde nice Cemil Meriç’ler, nice Mehmet Akif’ler, nice Nurettin Topçu’ların yetişmesine vesile olacak bu hareketi başlatan sayın bakanımıza sizlerin huzurunda çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“Bizim çocuklarımıza yol göstermemiz lazım”

Anadolu Mektebi Yürütme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Sami Güçlü ise, Anadolu Mektebi hakkında bilgiler verdi. Güçlü, “Bugün ilk defa Anadolu Mektebi’nin ismini duyan ve ne yaptıklarını bilmeyen bir kitle burada varken hem biraz tanıtıcı oldu hem de bizler neler yapıyoruz diye göstermiş olduk. Tanıtım filminde de gördüğünüz gibi 10. yılını dolduran bir kültürel hareket eğitim için uzun bir vakit değil. Çünkü çok emek vermek gerekir. Eğitim ve kültürün birlikte yürümesi gerekir. Amerika birçok alanda ileride gelmektedir. Fakat dünyanın en iyi 20 üniversitesinin 10’u Amerika’dadır. Biz çocuklarımızı geleceğimiz olacaklarını bilmemize rağmen meslek odaklı yetiştiriyoruz. Bu yetersizdir. Burada bir eksiklik var. Nasıl birçok aile çocuğunun değerlerini taşımasını isterse bir ülkede bunu aynı şekilde uygulamalıdır. Burada gördükleriniz bizleri bin yıldır besleyen bir kültürdür. Bunun ayaklarından biri Mevlana’dır. Çocuklarımıza kültürümüzü öğretemezsek çocuklarımız başka rol modeller bulacaktır. Batı ülkelerinin kendi sanatçılarını ilkokul düzeyinde anlatan yayınları vardır. Sanatçılarını ilkokul lise ve üniversite seviyesinde anlatırlar. Bizim çocuklarımıza yol göstermemiz lazım” dedi.

Panele; Anadolu Mektebi Yürütme Kurulu Başkanı eski Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Sami Güçlü, Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Nurullah Kaya, İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetci, Afyonkarahisar İl Genel Meclisi Başkanı Burhanettin Çoban, Afyonkarahisar İl Müftüsü Sinan Kazancı, çeşitli okullarda görevli öğretmenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.