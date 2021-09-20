banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
İşte iPhone 13'ün tüm renkleri!
İşte iPhone 13'ün tüm renkleri!
Çin'de TikTok'a kısıtlama: 40 dakikadan fazla kullanamayacaklar!
Çin'de TikTok'a kısıtlama: 40 dakikadan fazla kullanamayacaklar!
Nevşin Mengü'nün babası eski milletvekili Şahin Mengü hayatını kaybetti
Nevşin Mengü'nün babası eski milletvekili Şahin Mengü hayatını kaybetti
İTÜ'den Celal Şengör hakkında taciz soruşturması
İTÜ'den Celal Şengör hakkında taciz soruşturması

Anadolu Açık Hava Müzesi için harekete geçildi

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, Anadolu Açık Hava Müzesi Kırkinler Örenyeri’nin aktif bir turizm bölgesi haline gelmesi için gerekli talimatları verdi.

AFYONKARAHİSAR 20.09.2021, 16:35
Anadolu Açık Hava Müzesi için harekete geçildi

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, Anadolu Açık Hava Müzesi Kırkinler Örenyeri’nin aktif bir turizm bölgesi haline gelmesi için gerekli talimatları verdi.

Vali Çiçek, İl Genel Meclis (İGM) Başkanı Burhanettin Çoban ve milletvekilleri ile birlikte Anadolu Açık Hava Müzesi Kırkinler Örenyeri Ziyaretçi Karşılama Merkezi’nde incelemelerde bulunarak, bölgenin aktif hale gelmesi için yapılacak çalışmaları istişare etti. Vali Çiçek bölge için gerekli talimatları da verdi.

İscehisar ilçesinin Seydiler beldesi yakınlarındaki Kırkinler kayalıklarının üst bölümünde mihrap içinde Kibele kabartması ile kaya sunakları bulunmaktadır. Dar merdivenden çıkılan üst bölümde Firigler’in izine rastlandığı gibi, Roma mezarları da bulunmaktadır. Ana kütlenin alt bölümünde ve doğu yakasında yerleşim yerleri, üst bölümde ise, kilise, şapel ve mezarlar yer alıyor. Duvarları haç işaretleri ile bezenmiş olan bu bölümde tüm odalar birbirine küçük koridorlarla bağlanmış. Dış kısmında ise büyük bir sarnıcın bulunduğu Kırkinler’in bir manastır kompleksi olduğu belirtiliyor.

banner518
Yorumlar (0)
banner515
26°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 5 13
2. Trabzonspor 5 13
3. Konyaspor 5 11
4. Hatayspor 5 10
5. Karagümrük 5 10
6. Fenerbahçe 5 10
7. Altay 5 9
8. Alanyaspor 5 9
9. Galatasaray 5 8
10. Kayserispor 5 7
11. Malatyaspor 5 6
12. Göztepe 5 5
13. Gaziantep FK 5 5
14. Kasımpaşa 5 5
15. Adana Demirspor 5 5
16. Antalyaspor 5 4
17. Sivasspor 5 3
18. Başakşehir 5 3
19. Giresunspor 5 1
20. Rizespor 5 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 6 16
2. Eyüpspor 6 12
3. Erzurumspor 6 12
4. Ankaragücü 5 11
5. Tuzlaspor 5 11
6. Bandırmaspor 6 9
7. Manisa FK 6 9
8. Samsunspor 5 7
9. Kocaelispor 5 7
10. Altınordu 6 7
11. Boluspor 4 6
12. Adanaspor 6 6
13. Denizlispor 6 6
14. Menemenspor 5 6
15. Bursaspor 6 5
16. Gençlerbirliği 6 5
17. Ankara Keçiörengücü 5 4
18. İstanbulspor 4 3
19. Balıkesirspor 4 3
Takımlar O P
1. Chelsea 5 13
2. Liverpool 5 13
3. M. United 5 13
4. Brighton 5 12
5. Man City 5 10
6. Everton 5 10
7. Tottenham 5 9
8. West Ham 5 8
9. Brentford 5 8
10. Aston Villa 5 7
11. Watford 5 6
12. Leicester City 5 6
13. Arsenal 5 6
14. Crystal Palace 5 5
15. Southampton 5 4
16. Wolverhampton 5 3
17. Leeds United 5 3
18. Newcastle 5 2
19. Burnley 5 1
20. Norwich City 5 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 5 13
2. Atletico Madrid 5 11
3. Valencia 5 10
4. Real Sociedad 5 10
5. Athletic Bilbao 5 9
6. Sevilla 4 8
7. Osasuna 5 8
8. Mallorca 5 8
9. Rayo Vallecano 5 7
10. Barcelona 3 7
11. Real Betis 5 6
12. Elche 5 6
13. Cádiz 5 5
14. Villarreal 4 4
15. Levante 5 4
16. Espanyol 5 3
17. Granada 4 2
18. Celta de Vigo 5 1
19. Getafe 5 0
20. Deportivo Alaves 4 0