Altı Nokta Körler Derneği üyeleri kaldırım konusunda hassasiyet bekliyor

Altı Nokta Körler Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı Hakan Erdoğan, görme engelliler olarak özellikle kaldırım konusunda büyük sıkıntı yaşadıklarını ifade ederek, “Halkımız tarafından kaldırımların bilinçsizce işgal edilmesinden kaynaklanan büyük bir sıkıntı yaşadığımızı belirtmek isteriz ve onları biz görme engellileri düşünmesini rica ediyoruz” dedi.

Başkan Erdoğan, Beyaz Baston Körler ve Güvenlik Günü nedeniyle yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamasında kendilerine destek verilmesini isteyen Başkan Erdoğan, “Görme engelliler, Altı Nokta Körler Derneği Afyonkarahisar Şubesi olarak kendi halkımızdan da bu konuda hassasiyet ve duyarlılık bekliyoruz. Halkımız tarafından kaldırımların bilinçsizce işgal edilmesinden kaynaklanan büyük bir sıkıntı yaşadığımızı belirtmek isteriz ve onları biz görme engellileri düşünmesini rica ediyoruz. Sarı çizgiler bizim için önemli bir görev üstlenmektedir. Şehrimizde birçok kişi sarı yol kılavuzlarının ne anlama geldiğini bilmeden oraları işgal etmektedir. Sarı çizgilerin yol ve kaldırımda olmayışı, engelliler için işaret taşlarının olmaması, yerel yönetim tarafından kaldırımlarda bulunan yer ve yön işaretleri, elektrik trafoları ve kaldırıma park edilmiş olan araçlar bizlerin yürüme alanını yok etmektedir. Bizler görme engelliyiz fakat bu engelimiz bizim iş yerlerinde çalışmamıza engel değildir. Kamu kuruluşu ve özel sektör çalışma sahalarında bizler için sarı çizgi oluşturulması, bina içinin bulunan bütün engelli kardeşlerimizin rahat bir şekilde yürümesi ve hareket etmesi şeklinde dizaynının sağlanması, çalışma uyumunun bizleri düşünülerek gerçekleştirilmesi onlardan bir ricamızdır. Hiç unutmamamız gereken aslında bir saniye içinde engelli olunabileceği gerçeğidir” diye konuştu.