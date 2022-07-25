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Altay hazırlıklarına ara vermeden devam ediyor

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altay, Afyonkarahisar kampında çalışmalarını hafta sonu da sürdürdü.

AFYONKARAHİSAR 25.07.2022, 10:38
Altay hazırlıklarına ara vermeden devam ediyor

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altay, Afyonkarahisar kampında çalışmalarını hafta sonu da sürdürdü.

Altay’ın, Afyonkarahisar kampı tüm hızıyla devam ediyor. Çalışmalarına hafta sonu da ara vermeyen siyah beyazlı ekip günü gerçekleştirdiği antrenman ile tamamladı. Teknik Direktör Sinan Kaloğlu yönetiminde yapılan antrenmanlar futbolculara özellikle dayanıklılık çalışmaları yaptırıldığı kaydedildi.

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