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Altay, antrenmanda hücum organizasyon çalışması yaptı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altay, yeni sezon hazırlıkları çerçevesinde kampa girdiği Afyonkarahisar’da çalışmalarını sürdürüyor.

AFYONKARAHİSAR 29.07.2022, 12:45
Altay, antrenmanda hücum organizasyon çalışması yaptı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altay, yeni sezon hazırlıkları çerçevesinde kampa girdiği Afyonkarahisar’da çalışmalarını sürdürüyor.

Siyah beyazlı ekip yeni sezon hazırlıklarını gerçekleştirdiği antrenman ile sürdürdü. Antrenmanın ilk bölümünde temel teknik çalışmaları ile ısınma pas drilleri, ikinci bölümde ise hücum organizasyonları gerçekleştirildi. İzmir ekibinin kampının yarın sona ermesi bekleniyor.

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