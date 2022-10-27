Almanya’da Türk yemeklerini tanıttılar

Afyonkarahisar Sandıklı Hüdai Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek ve İçecek hizmetleri bölümü öğrencileri Türk yemeklerini Almanya’da tanıttı.

2021 yılı Türkiye Ulusal Ajansı mesleki eğitim hareketliliği projeleri çerçevesinde Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürlüğüne akreditasyon verilmesi neticesinde akredite olan okul öğrencileri Yiyecek İçecek Hizmetleri Bölümü Şefi Fehmi Özkan önderliğinde 2-15 Ekim tarihlerinde Almanya’nın Recklingenhausen şehrine gitti. Yaklaşık 15 günlük gezide değişik kültürler ve yemekleri tanıyan öğrenciler, gittikleri yerlerde de Türk yemeklerinin tanıtımı gerçekleştirdi.

Öğrencilerin değişik kültür ve yemekleri tanıma fırsatı bulduğunu belirten Yiyecek İçecek Hizmetleri Bölümü Şefi Fehmi Özkan, “Okulumuz Hüdai Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak 2-15 Ekim tarihleri arasında Almanya’nın Recklingenhausen şehrinde kısa süreli staj hareketliliğini gerçekleştirilmiştir. Başarılı verimli ve keyifli bir hareketlilik olmuştur. Bu süreçte desteklerini esirgemeyen il milli eğitim müdürlüğümüze ve okulumuz müdürlüğüne teşekkür ederiz” dedi.