Akülü araçlarına kavuştular

Türkiye Sakatlar Derneği Afyonkarahisar Şubesi tarafından düzenlenen törenle engelli bireylere akülü lojistik araçları teslim edildi.

Afyonkarahisar’da faaliyet gösteren Türkiye Sakatlar Derneği Afyonkarahisar Şubesi üyelerine yönelik hizmet ve projelerini sürdürüyor. Engelli bireylerin hayata daha iyi tutunabilmeleri ve rahatça sokağa çıkabilmelerini sağlamak amacıyla yapılan girişimler sonucunda hayırsever iş insanları tarafından akülü lojistik araçlar bağışlandı. Türkiye Sakatlar Derneği Afyonkarahisar Şubesinde düzenlenen törenle Akülü lojistik araçlar engelli bireylere teslim edildi. Konuyla ilgili bilgi veren Türkiye Sakatlar Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı ve Afyonkarahisar Kent Konseyi Engeliler Meclis Başkanı Faruk Özkara, “Bu Ramazan ayı içerisinde derneğimize gelen Akülü Lojistik araçları bizlere Bağışlayan Hayır severden Allah razı olsun. Bu ay içinde yürüyemeyen Engelli kardeşlerimize ayak oldular. Tüm üyelerimiz ve engelli bireylerimiz adına teşekkür ediyorum” dedi.

Akülü araçlarını teslim alan engelli bireylerin mutlulukları yüzlerinden okundu.