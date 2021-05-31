Akşehir Eber Gölleri için harekete geçildi

Afyonkarahisar’da gerçekleştirilen toplantı ile Akşehir Eber Gölleri Revize Sulak Alan Yönetim Planı Yapımına başlanılmasına karar verildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Afyonkarahisar 5. Bölge Müdürlüğüne tarafından ‘Sulak Alanların Korunması Yönetmeliği’nin 37’nci maddesi gereğince Afyonkarahisar İli Mahalli Sulak Alan Komisyonu toplandı. Toplantıda Akşehir Eber Gölleri Revize Sulak Alan Yönetim Planı Yapımına başlanılması hakkında bilgi verildi ve hizmet alımı işinin bitirilmesine müteakip sunulacak taslak yönetim planının 2. toplantıda Mahalli Sulak Alan Komisyonu (MSAK) tarafından onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.