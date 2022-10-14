Akdağ Tabiat Parkı’nda envanter çalışması yapıldı

Afyonkarahisar Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğü ekipleri Sandıklı’da bulunan Akdağ Tabiat Parkında envanter çalışması yaptı.

Gerçekleştirilen envanter çalışmasına Afyonkarahisar Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürü Şahin Çılgın’ın yanı sıra Afyon Kocatepe Üniversitesi Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (AKÜREM) Müdürü Prof. Dr. Emine Hesna Kandır, İl Şube Müdürü Selçuk Öcal, Avcılık ve Yaban Hayatı Şube Müdürü Turgut Civri, Sandıklı Şefi Yasin Ayalp ve Afyonkarahisar Şube Müdürlüğü personelleri katıldı.