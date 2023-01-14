Akdağ Tabiat Parkı yolu artık daha kısa ve güvenli

Türkiye’nin en önemli tabiat parklarından birisi olan Akdağ Tabiat parkına bağlantı olan Hocalar-Sinanpaşa ilçe karayolu ulaşıma açıldı. Yapılan çalışma ile Akdağ Tabiat Parkı yolunun viraj sayısı 6’ya düşerken, toplamda 13 km konforlu bir yol vatandaşların hizmetine sunuldu.

Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, Hocalar-Sinanpaşa ilçesi bağlantı yolu Yörükmezarı mevkiinde toprak yoldan genişletme ve iyileştirme çalışmalarıyla parke taşlı yola dönüştürülen ve Afyonkarahisar-Hocalar arası mesafeyi yaklaşık 35 km kısaltan yolun açılışını gerçekleştirdi. Ulaşımın özellikle dağlık bölgelerdeki belde ve köyler için önemini vurgulayan Vali Yiğitbaşı şunları söyledi:

“İçişleri Bakanlığımızın bütçe desteğiyle gerçekleştirilen bu çalışma bölgede yaşayan vatandaşlarımız için oldukça büyük önem arz ediyor. Malum kış bu civarda çetin geçiyor ve kış bastırmadan bu yolu vatandaşlarımızın hizmetine sunmak bizim için de oldukça sevindirici bir gelişme oldu. Ayrıca Hocalar ilçemize bağlı 7 köy de Sinanpaşa ilçemize bu yol ile daha da yakın hale geldi. Bu sayede bölge gelişecek ve şimdiye kadar ulaşıma harcanan maliyet ise yine azalacaktır. Bu vesileyle buradaki çalışmaların yürütülmesinde destek olan İçişleri Bakanlığımıza, şehrimizin milletvekillerine ve İl Özel İdaresi çalışanlarına ayrıca teşekkür ediyorum. ”

Ardından ziyaretleri çerçevesinde Hocalar ilçe Kaymakamlığı’nı ziyaret eden Valimiz Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, İlçe Kaymakamı Hakan Kara’dan ilçenin eğitim, sağlık ve ekonomi konularına ilişkin bilgi aldı.

Yapılan çalışma ile Akdağ Tabiat Parkı yolunun viraj sayısı 6 ya düşürülmüş olup toplamda 13 km konforlu bir yol vatandaşların hizmetine sunuldu.