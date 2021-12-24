Akdağ Tabiat Parkı kış manzarası ile hayran bıraktı

Türkiye’nin en önemli tabiat parklarından birisi olan Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesindeki Akdağ Tabiat Parkı kış manzarası ile görenleri mest etti.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Afyonkarahisar 5. Bölge Müdürlüğü (DKMP) ekipleri tarafından drone ile görüntülenen Akdağ Tabiat Parkı’nda kar yağışının ardından ortaya çıkan kış manzarası görenleri hayran bıraktı. DKMP parkın fotoğraflarını sosyal medya hesabından, “Bölge müdürlüğümüze bağlı Afyonkarahisar Şube Müdürlüğü sorumluluk alanlarından olan Akdağ Tabiat Parkı’nda kış manzarası. Maviyle yeşilin buluştuğu tabiat parkı, kış mevsiminin gelişiyle renkleri arasına beyazı da katıyor. Eşsiz manzarası ile ziyaretçileri gece gündüz mest eden Akdağ Tabiat Parkı, nefes kesen kış manzarası ile bizleri selamlıyor” ifadeleri ile paylaştı.