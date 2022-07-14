Akar, Şuhut’ta yürütülen çalışmaları Vali Yiğitbaşı’na anlattı

Afyonkarahisar Şuhut Muhtarlar Derneği Başkanı Fevzi Akar ilçede yürütülen çalışmalar hakkında Vali Kübra Güran Yiğitbaşı’na bilgi verdi.

Akar ve yönetim kurulu üyeleri Vali Yiğitbaşı’nı makamında ziyaret ederek hayırlı olsun temennilerini iletti. Başkan Akar ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri Vali Yiğitbaşı ile bir süre hasbihal ederek akabinde ilçede devam eden faaliyet çalışmaları ile ilgili bilgi aktardı. Vali Yiğitbaşı ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirirken başkanın Akar ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri ise misafirperverliklerinden dolayı Yiğitbaşına teşekkürlerini ifade etti.

Ziyaret günün anısına çekilen hatıra fotoğrafı ile son buldu.