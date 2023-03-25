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AK Parti’de temayül yoklaması başladı
AK PARTİ AFYONKARAHİSAR İL BAŞKANLIĞI TARAFINDAN MİLLETVEKİLİ ADAYLARININ BELİRLENMESİNDE ÖNEMLİ BİR ROL OYNAYAN TEMAYÜL YOKLAMASI BAŞLADI.
AFYONKARAHİSAR 25.03.2023, 13:35
AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanlığı tarafından milletvekili adaylarının belirlenmesinde önemli rol oynayan temayül yoklaması başladı.
AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen temayül yoklaması başladı. 44 milletvekili aday adayının olduğu yoklamada 6 adayın belirlenmesi için yaklaşık 2 bin 300 üy oy vermeye başladı. Gerçekleştirilen yoklama ile ilgili bilgi veren İl Başkanı Hüseyin Ceylan Uluçay, “AK Parti her zaman demokrasiden yana ve tarafsız bir şekilde aday belirleme sürecini gerçekleştirmiştir. Bugün de online olarak düzenliyoruz. Seçimlerimizin Afyonkarahisar’a hayırlı olmasını temenni ediyorum, gördüğünüz gibi çok gerçekten güzel bir katılım var” diye konuştu.