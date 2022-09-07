Ahilik Haftası kutlamaları 12 Eylül de başlıyor

Afyonkarahisar’da Ahilik Haftası kutlamaları 12 Eylül de başlayacak.

Konuyla ilgili Esnaf ve Sanatkarları Odalar Birliğinden yapılan açıklamada, kutlamaların 12 Eylül de başlayacağı kaydedildi. Kutlamaların Kocatepe Parkından çelenk sunumu ile başlayacağı ardından çeşitli ziyaretler ve etkinliklerle devam edeceği belirtildi.