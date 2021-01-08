Afyon’un tadına doyulmaz tescilli lezzetleri dijital ortama aktarılıyor

2019 UNESCO Geliştirici Şehirler Ağı’na dahil olan Afyonkarahisar da, gastronomi alanında bir ilke imza atılarak dijital yemek kitabı çalışması başlatıldı. Kitap ile kentin tadına doyulmaz tescilli lezzetleri dijital ortama aktarılacak.

UNESCO Geliştirici Şehirler Ağı’na dahil olan Afyonkarahisar da, gastronomi alanında yapılan faaliyetlere ilişkin bir bilgilendirme toplantısı yapıldı. Kültür ve Sosyal İşler Müdürü İhsan Akar tarafından ilçe belediyelerinin Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü alanında görevli personele yönelik gerçekleşen toplantıda fikir alışverişinde bulunuldu, bölgenin yöresel lezzetleri ve gastronomi faaliyetleri değerlendirildi.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Akar, tüm şehrin yemek haritasını çıkarmak gibi bir plan içerisinde olduklarını söyledi. Bu planın UNESCO’ya yapılan taahhütlerden biri olduğunu hatırlatan Akar, “Dijital yemek kitabı ve fiziksel yemek kitabı çalışmamız var. Biz planı Afyon merkez yemekleriyle kapatarak geçiştirmeyeceğiz. Sizlere işbirliği yapmak istiyoruz. Yemek kültürümüzü hem Türkiye’de hem de Avrupa’da tescilli bir çalışmasını yapmayı arzu ediyoruz. Geçen hafta lokumun coğrafi işaret tescilini aldık. Haşhaş yakında bitiyor, 4 yeni gıda ürünümüzde askıya alındı. Sadece gastronomi alanında 32 ürünümüzün başvurusunu yaptık. Üç yılın sonunda hedefimiz 99 ürün. Şu an Türkiye’de başvuruda birinciyiz. Sizlerden de yöresel ürünlerinizin kendisine özgü durumları varsa başvurusunda bulunmak arzusundayız” dedi.

Karşılıklı fikir alışverişinin yapıldığı toplantıda gastronomi birimi personeli Ramazan Seyman tarafından ‘Gastronomi’ faaliyetleriyle ilgili sunum yapıldı.