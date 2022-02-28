Afyonspor’un inişli çıkışlı grafiği sürüyor

TFF 2. Lig ekiplerinden Afyonspor, 2 hafta üst üste aldığı galibiyetlerin ardından dün deplasmanda karşılaştığı Etimesgut Belediyespor’a 2-0 yenildi.

Mor beyazlı ekip aldığı sonuçlarla ligde inişli çıkışlı bir grafik sergiliyor. Afyonspor son 3 maçta 2 galibiyet bir yenilgi aldı. Kırmızı Grup’ra puanı 44 olan jetler 8. sırada bulunuyor. Afyonspor ligin 29. haftasında evinde Diyarbekir Spor’u konuk edecek.