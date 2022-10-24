Afyonspor’un 3 puan hasreti sona erdi

TFF 2. Lig ekiplerinden Afyonspor, 5 haftanın ardından Bayburt Özel İdare Spor’u mağlup ederek 3 puan hasretine son verdi.

Mor beyazlı hafta sonu oynadığı Bayburt Özel İdare Spor’u 1-0’lık skorla geçerek 3 puanı aldı. 5 haftadır üst üste aldığı başarısız sonuçlar ile ligde sadece 1 puan toplayabilen Afyonspor evinde ağırladığı Bayburt maçında tek golle 3 puana ulaştı. Mor beyazlı ekip bu skorun ardından 14 puan ile 13. sırada bulunuyor.